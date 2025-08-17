LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Donald Trump Conveys Putin's Demand For More Ukrainian Territory

Donald Trump Conveys Putin's Demand For More Ukrainian Territory

Edited By WION Video Desk
Published: Aug 17, 2025, 12:59 IST | Updated: Aug 17, 2025, 12:59 IST
Donald Trump Conveys Putin's Demand For More Ukrainian Territory
U.S. President Donald Trump has conveyed Russian President Vladimir Putin's demand for additional Ukrainian territory as a condition for peace.

Trending Topics

trending videos