LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Diplomacy on Knife-Edge: Iran Defies U.S. Ultimatum

Diplomacy on Knife-Edge: Iran Defies U.S. Ultimatum

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 18:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 18:21 IST
Diplomacy on Knife-Edge: Iran Defies U.S. Ultimatum
Iran-US nuclear diplomacy hangs in the balance after recent Oman talks, with Trump warning of severe consequences absent a deal while Tehran insists on uranium enrichment rights.

Trending Topics

trending videos