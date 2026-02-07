LOGIN
Dhaka Clashes Heat Up Pre-Election Countdown: Pay Protests Turn Violent

Published: Feb 07, 2026, 10:06 IST | Updated: Feb 07, 2026, 10:06 IST
Dhaka Clashes Heat Up Pre-Election Countdown: Pay Protests Turn Violent
Bangladesh hurtles toward its February 12, 2026, general elections amid escalating protests in Dhaka, where garment workers demanding pay hikes clashed violently with police, leaving several injured.

