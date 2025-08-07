LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Delhi Court Grants Tahawwur Rana Permission to Speak With Family
Edited By WION Video Desk
Published: Aug 07, 2025, 19:29 IST | Updated: Aug 07, 2025, 19:29 IST
Delhi Court Grants Tahawwur Rana Permission to Speak With Family
Videos Aug 07, 2025, 19:29 IST

Delhi Court Grants Tahawwur Rana Permission to Speak With Family

A court has granted permission to Tahawwur Rana, accused in the 26/11 Mumbai terror attacks, to communicate with his family members, marking a significant development in the ongoing legal proceedings.

Trending Topics

trending videos