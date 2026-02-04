LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Delhi Capitals Beat Gujarat in Eliminator | Capitals Elect to Field First

Delhi Capitals Beat Gujarat in Eliminator | Capitals Elect to Field First

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 14:21 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:21 IST
Delhi Capitals Beat Gujarat in Eliminator | Capitals Elect to Field First
In a thrilling IPL Eliminator match, Delhi Capitals defeated Gujarat to advance further in the tournament. Winning the toss, Delhi elected to field first, putting pressure on Gujarat’s batting lineup.

Trending Topics

trending videos