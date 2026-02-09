LOGIN
Delhi Air Quality Plummets Back to 'Poor' | AQI Soars Past 200 After Brief Relief

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 09, 2026, 13:36 IST | Updated: Feb 09, 2026, 13:36 IST
Delhi Air Quality Plummets Back to 'Poor' | AQI Soars Past 200 After Brief Relief
Delhi's air pollution returns after a brief one-day relief. AQI crosses 200, pushing the city back to the 'Poor' category. Stay safe, wear masks, and limit outdoor activities.

