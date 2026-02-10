LOGIN
Cucumbers Now Luxury in Inflation-Hit Russia

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 18:51 IST | Updated: Feb 10, 2026, 18:51 IST
Cucumber and tomato prices in Russia have surged dramatically in early 2026, turning everyday vegetables into perceived luxuries amid rampant inflation and sinking consumer confidence.

