LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /China Calls U.S. Claims 'Fabricated Excuses For Starting Own Tests'

China Calls U.S. Claims 'Fabricated Excuses For Starting Own Tests'

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 20:06 IST | Updated: Feb 10, 2026, 20:06 IST
China Calls U.S. Claims 'Fabricated Excuses For Starting Own Tests'
China labels US accusations of secret nuclear tests as "fabricated excuses" for Washington to resume its own explosive testing program.

Trending Topics

trending videos