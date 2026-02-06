LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Chandigarh Heat Crisis: Study Reveals Deadly Urban Toll

Chandigarh Heat Crisis: Study Reveals Deadly Urban Toll

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 14:06 IST | Updated: Feb 06, 2026, 14:06 IST
Chandigarh Heat Crisis: Study Reveals Deadly Urban Toll
A new study warns urban heat is a silent killer in Chandigarh, with heatwaves beyond 33.8°C driving a 4.1% spike in all-cause mortality.

Trending Topics

trending videos