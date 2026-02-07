LOGIN
Ceasefire Tested: IDF Strikes Southern Gaza Post-Rafah Reopening

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 12:21 IST | Updated: Feb 07, 2026, 12:21 IST
Israeli strikes resume in southern Gaza despite the fragile US-brokered ceasefire's second phase, with IDF confirming precise hits on Hamas targets after reopening Rafah for limited evacuations.

