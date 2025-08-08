/Cambodia: Monks, Citizens Honour Fallen Soldiers in Ceremony | Over 1000 Monks Rally to Pay Tribute

LOGIN
Published: Aug 08, 2025, 21:59 IST
In a powerful tribute, over 1,000 monks and citizens gathered in Cambodia to honor fallen soldiers. The ceremony highlighted national unity, remembrance, and respect for those who served.

