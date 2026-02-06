LOGIN
Bus-Sized Ghost Jellyfish Stuns Scientists in Ocean Abyss

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 06, 2026, 10:21 IST | Updated: Feb 06, 2026, 10:21 IST
A bus-sized phantom jellyfish , lurking 250m deep off Argentina, emerges in stunning footage from Schmidt Ocean Institute explorers.

