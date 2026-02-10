LOGIN
Breaking: Netanyahu Heads to DC for Trump Iran Talks

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 17:36 IST | Updated: Feb 10, 2026, 17:36 IST
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu departed for Washington on February 10, 2026, to meet President Trump on Wednesday, prioritizing talks on Iran amid US-Iran negotiations in Oman.

