Bangladesh Elections: BNP Defeats Jamaat-E-Islami, Wins Two-Thirds Majority

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 13, 2026, 19:45 IST | Updated: Feb 13, 2026, 19:45 IST
In a major political development, the Bangladesh Nationalist Party (BNP) has secured a sweeping two-thirds majority in the latest Bangladesh elections, defeating the Jamaat-e-Islami.

