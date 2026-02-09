LOGIN
Azure, Microsoft 365 Affected By Power Outage

Published: Feb 09, 2026, 16:21 IST | Updated: Feb 09, 2026, 16:21 IST
Microsoft outage hits cloud services; users face app install failures and Windows update time-outs. Microsoft says recovery continues after weekend disruptions.

