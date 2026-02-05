LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Australia: RBA Hikes Rates: Inflation Returns, Australia Leads Global Tightening

Australia: RBA Hikes Rates: Inflation Returns, Australia Leads Global Tightening

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 15:36 IST | Updated: Feb 05, 2026, 15:36 IST
Australia: RBA Hikes Rates: Inflation Returns, Australia Leads Global Tightening
Australia's RBA raised interest rates by 0.25% to 3.85% on February 3, 2026, marking the first developed economy to hike amid resurgent inflation hitting 3.8%.

Trending Topics

trending videos