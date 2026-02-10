LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Argentina: Pizza Day Funds Youth via Buenos Aires Slices

Argentina: Pizza Day Funds Youth via Buenos Aires Slices

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 10, 2026, 18:36 IST | Updated: Feb 10, 2026, 18:36 IST
Argentina: Pizza Day Funds Youth via Buenos Aires Slices
Buenos Aires pizzerias marked International Pizza Day on February 9, 2026, by serving 5,000 slices near the Obelisk to raise funds for Salesian youth groups.

Trending Topics

trending videos