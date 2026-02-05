LOGIN
Andhra Pradesh: Tiger Migrates 300km, Triggers Cattle Carnage

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 05, 2026, 18:06 IST | Updated: Feb 05, 2026, 18:06 IST
A tiger from Maharashtra forests has strayed into Andhra Pradesh's East Godavari district near Rajamahendravaram, sparking panic after killing over eight cattle in recent days.

