/Agniveer rules explained as officials clarify six-year service path

Published: Nov 05, 2026, 20:44 IST | Updated: Nov 05, 2026, 20:44 IST
Agnipath Scheme, Agniveer, Agniveer Scheme, Agnipath Scheme Revised, Agnipath Scheme Changes, Agniveer Service Extension, Agniveer Tenure, Six Year Service, Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Indian Armed Forces, Defence Ministry, Union Cabinet, Cabinet Decision, Agniveer Recruitment, Agniveer Permanent Jobs, Permanent Military Service, 75 Percent Agniveers, Military Recruitment, Indian Defence, Defence Reforms, Military Service Rules, Agniveer Aspirants, Defence News, India Military News, Narendra Modi Government, WION