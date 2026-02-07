LOGIN
91-Year-Old Bounces to Double Gold: Age Just a Number!

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 12:21 IST | Updated: Feb 07, 2026, 12:21 IST
91-year-old RAF veteran Peter Quinney defied age to win double gold in trampolining at a Portsmouth competition.

