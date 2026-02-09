LOGIN
Trump Warns Iran: Do a Deal or Face Consequences

Published: Feb 09, 2026, 19:51 IST | Updated: Feb 09, 2026, 19:51 IST
President Trump issued a stark warning to Iran, demanding a nuclear deal or facing severe military consequences, amid stalled indirect talks and US naval buildup in the Gulf.

