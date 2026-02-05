LOGIN
Phantom Jellyfish Emerges From the Abyss of the Pacific

Published: Feb 05, 2026, 21:36 IST | Updated: Feb 05, 2026, 21:36 IST
A rare giant phantom jellyfish , bus-sized and ghostly, was filmed emerging from deep Pacific waters off Argentina's coast at 820 feet by Schmidt Ocean Institute researchers.

