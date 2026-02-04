LOGIN
  Women's Premiere League: Delhi Capitals Defeat Gujarat in Eliminator, Choose to Field First

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 17:21 IST | Updated: Feb 04, 2026, 17:21 IST
In a thrilling IPL Eliminator match, Delhi Capitals defeated Gujarat to advance further in the tournament. Winning the toss, Delhi elected to field first, putting pressure on Gujarat’s batting lineup.

