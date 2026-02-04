LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /US vs Iran: Digital Assets Surge as Iranian Rial Depreciates

US vs Iran: Digital Assets Surge as Iranian Rial Depreciates

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 21:06 IST | Updated: Feb 04, 2026, 21:06 IST
US vs Iran: Digital Assets Surge as Iranian Rial Depreciates
US investigators are examining whether specific crypto platforms have facilitated sanctions evasion by Iranian officials, as cryptocurrency activity booms in the Islamic Republic.

Trending Topics

trending videos