US-Iran Tensions: Trump Hints at Sending Another Aircraft Carrier to West Asia

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 12, 2026, 20:30 IST | Updated: Feb 12, 2026, 20:30 IST
The Pentagon has directed a second aircraft carrier strike group to prepare for possible deployment to West Asia as the United States weighs military options against Iran.

