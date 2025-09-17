LOGIN
PM Modi Turns 75: President Trump Calls to Wish, PM Thanks 'Friend' Amid Trade Talks

Edited By WION Video Desk
Published: Sep 17, 2025, 08:21 IST | Updated: Sep 17, 2025, 08:21 IST
PM Modi Turns 75: U.S. President Donald Trump called Prime Minister Narendra Modi on his 75th birthday, exchanging warm wishes amid ongoing trade talks between the two nations.

