/Houthis strike Aramco tower after Yemen attack kills 44, mecca pact allies look other way

Published: Nov 09, 2026, 22:29 IST | Updated: Nov 09, 2026, 22:29 IST
Iran-backed Houthis claim six military operations against Saudi Arabia, targeting Riyadh's Khalid International Airport, Aramco oil facilities and Saudi military positions. The group says it used ballistic missiles, cruise missiles and drones in retaliation for alleged Saudi strikes on Yemen. Houthi spokesperson Yahya Saree also accused Riyadh of carrying out 105 attacks in 24 hours. Meanwhile, Yemen's government forces claim to have pushed back Houthi fighters near Marib.