LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Delhi: Days After Biker Death, Man Dies After Falling into Open Manhole

Delhi: Days After Biker Death, Man Dies After Falling into Open Manhole

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 10:21 IST | Updated: Feb 11, 2026, 10:21 IST
Delhi: Days After Biker Death, Man Dies After Falling into Open Manhole
Days after a biker lost his life in a tragic accident, another fatal incident has been reported in Delhi as a man died after falling into an open manhole.

Trending Topics

trending videos