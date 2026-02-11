LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Bangladesh Zero-tariff Deal Rattles India Textiles

Bangladesh Zero-tariff Deal Rattles India Textiles

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 11, 2026, 10:51 IST | Updated: Feb 11, 2026, 10:51 IST
Bangladesh Zero-tariff Deal Rattles India Textiles
Days after India's textile sector welcomed relief from lower U.S. tariffs, a new challenge has emerged.

Trending Topics

trending videos