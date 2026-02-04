/U.S.- Nigeria: U.S. Confirms troops on ground in Nigeria

LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 04, 2026, 14:51 IST | Updated: Feb 04, 2026, 14:51 IST
The U.S. has confirmed deploying a small team of military personnel to Nigeria to bolster local counter-terrorism efforts against ISIS-affiliated groups, following recent airstrikes in Sokoto State.

