LOGIN
  • Wion
  • /Videos
  • /Planets: Chaos Unleashed- Violent System Defies Planet Birth Models

Planets: Chaos Unleashed- Violent System Defies Planet Birth Models

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 13, 2026, 23:00 IST | Updated: Feb 13, 2026, 23:00 IST
Planets: Chaos Unleashed- Violent System Defies Planet Birth Models
Astronomers studying the planetary system "Chaos Unleashed" have observed violent orbital behavior that defies conventional planet formation models.

Trending Topics

trending videos