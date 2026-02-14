LOGIN
Edited By WION Video Desk
Published: Feb 14, 2026, 12:00 IST | Updated: Feb 14, 2026, 12:00 IST
Dollar Slides Against Euro, Yen; Rupee Still Fragile
The Indian rupee continues to trade under pressure against the US dollar in February 2026, hovering around the 90 rupees per dollar mark.

