Published: Nov 26, 2026, 19:29 IST | Updated: Nov 26, 2026, 19:29 IST
"Make in India, Design and Own in India" — Dr. Parimal Kumar, Scientific Advisor to the Chief of Integrated Staff, shares his vision for India's defence self-reliance at WION Defence Partnership Days 2026.
He discusses the importance of developing indigenous defence technologies, strengthening domestic research and innovation, and ensuring India designs, develops and owns its critical military capabilities. As India pushes towards defence indigenisation, building homegrown technologies remains central to its strategic ambitions.