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Israel wants to join fight against Houthis?

Edited By WION Video Desk
Published: Oct 13, 2026, 22:06 IST | Updated: Oct 13, 2026, 22:06 IST
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu would like to join Saudi's fight against Houthis. However, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has opposed Israeli military involvement, fearing a likely backlash among the kingdom's citizenry. According to a report in Israeli newspaper Haaretz, "Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking Saudi Arabia's approval, through US mediation, for Israel to join the campaign against Yemen's Houthis."

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