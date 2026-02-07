LOGIN
Gaza Peace Board: Reports Say US Planning First Gathering of Board on Feb 19

Edited By WION Video Desk
Published: Feb 07, 2026, 18:36 IST | Updated: Feb 07, 2026, 18:36 IST
The United States is reportedly planning the first meeting of a Gaza peace board on February 19, aimed at advancing a ceasefire deal and coordinating reconstruction efforts in the war-hit territory.

