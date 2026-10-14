/Chinese parts fuel advanced Houthi missiles: Aramco hit & Taiz falling in humiliating Saudi war

Published: Oct 14, 2026, 23:21 IST | Updated: Oct 14, 2026, 23:21 IST
Wsj Citing Arms-Tracking Group’s Assessment Conflict Armament Research Reveals That Houthi Rebels in Yemen Are Constructing Advanced, Precision-Guided Missiles Powered by Dual-Use Components Sourced From China. This Comes at a Time That Houthis Missiles & Drones Have Penetrated Saudi Arabia’s Multi-Billion-Dollar American-Built Patriot Shield, Setting Off Blazes at King Khalid International Airport and Aramco Oil Facilities. Meanwhile on the Ground, Houthi Fighters Are Closing in on Taiz as Riyadh’s Regional Allies Hesitate to Intervene. Watch the Full Tactical Breakdown in This Special Report and Do Share Your Views in the Comment Section.