/Why S-500 could reshape India-China missile competition

S-500 offers India 2,000 km detection, 600 km engagement against Chinese J-20s, Mach 14 hypersonic interception, 200 km anti-satellite capability. Superior to China's HQ-9 systems across all parameters. Modi-Putin summit could finalise acquisition reshaping Sino-Indian military balance.
S-500 radars detect ballistic missiles and aircraft at 2,000 km distance, providing India strategic early warning across Tibetan plateau. China's HQ-9 offers only 125 km detection range, creating significant surveillance asymmetry. This extended coverage enables preemptive defensive positioning before Chinese threats enter engagement zones
S-500 engages targets at 600 km using 77N6-N1 missiles, exceeding J-20 combat radius from Tibetan airbases. Kinetic hit-to-kill warheads destroy stealth platforms through direct collision, bypassing radar evasion features. Phased-array radars detect low-observable signatures providing firing solutions. Chinese aircraft forced deeper into protected airspace, limiting offensive operations
S-500 interceptors neutralise hypersonic threats at Mach 14 speeds (17,000 kmph), addressing China's hypersonic glide vehicle programmes. 77N6 ballistic interceptors use advanced guidance for extreme-velocity engagements. China's HQ-9 lacks equivalent hypersonic defence capability, creating critical vulnerability. S-500 directly counters PLA Rocket Force missile developments.
S-500 reaches 200 km altitudes intercepting low-orbit satellites and space weapons critical to Chinese Beidou navigation. Anti-satellite capability threatens China's satellite-dependent missile guidance and ISR operations. This near-space defence extends beyond traditional airspace protection limits. Strategic signalling raises cost of Chinese space-based aggression.
S-500 simultaneously tracks and engages 10 ballistic or cruise missiles, countering Chinese saturation missile tactics. 4-second reaction time handles hypersonic threats effectively during compressed engagement windows. Multi-target capability addresses networked J-20 formations with PL-15 missiles. Overwhelming firepower neutralises massed aerial threats comprehensively.
India's S-400 destroyed Pakistani aircraft at 314 km during Operation Sindoor May 2025, proving system reliability. S-500 builds on this foundation with superior range and hypersonic capability against advanced Chinese threats. Combat validation encourages S-500 procurement confidence within Indian defence establishment. Natural technological evolution strengthens air defence architecture.
December 4-5 Putin visit focuses S-500 negotiations alongside Su-57E and BrahMos expansion. India positioned as potential first S-500 export customer before China. Strategic timing amid LAC tensions accelerates procurement decisions. S-500 acquisition symbolises deepening Indo-Russian strategic partnership reshaping regional balance.