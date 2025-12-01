/What makes India’s BrahMos supersonic cruise missile fire-and-forget?

BrahMos fire-and-forget missile uses inertial navigation, GPS/GLONASS, terrain mapping, and radar seeker enabling autonomous operation after launch. Pre-programmed missions eliminate operator control requirement. Redundant guidance systems ensure reliability.
Fire-and-forget capability means BrahMos missile operates completely autonomously after operator fires it from launch platform. Operator loses all control immediately after launch, missile becomes self-directed following pre-programmed instructions and onboard sensors. Missile navigates to target independently using internal guidance systems without requiring any external commands, signals, or operator intervention throughout entire flight. This autonomous operation enables launch platform to manoeuvre away immediately after firing, reducing vulnerability to enemy counter-attacks.
Inertial Navigation System (INS) forms foundation of BrahMos fire-and-forget capability providing continuous position updates throughout flight. INS contains accelerometers and gyroscopes measuring missile acceleration and rotation enabling precise calculation of position without external reference points. INS operates completely independently requiring no external signals enabling autonomous navigation in GPS-denied environments or during jamming. Accuracy degrades gradually during extended flight requiring periodic updates from external sources to maintain precision.
BrahMos integrates GPS and GLONASS satellite positioning providing periodic updates correcting inertial navigation drift during cruise phase. GPS/GLONASS receivers aboard missile receive satellite signals during flight enabling real-time position verification. Integration of dual satellite systems provides redundancy where missile can rely on either GPS or GLONASS if one system becomes unavailable. Periodic position updates from satellites maintain accuracy throughout 800-kilometre range ensuring fire-and-forget precision without operator intervention.
BrahMos utilises terrain reference navigation system where missile compares terrain below against onboard digital map database enabling autonomous course correction. Radar or terrain-following sensors scan ground ahead comparing with pre-loaded map data enabling missile to verify position continuously. Terrain reference navigation provides autonomous guidance independent of satellite systems enabling fire-and-forget operation during GPS jamming or denial. This system particularly effective over land where distinctive terrain features provide reliable reference points for position verification.
BrahMos carries advanced radar seeker enabling autonomous target detection and lock during terminal phase of flight. Seeker scans approaching target area detecting ship or land target without operator guidance. Radar seeker compares detected target against seeker database enabling autonomous target recognition and lock. Fire-and-forget capability culminates in terminal phase where seeker independently identifies and strikes target completing autonomous mission without any operator control.
Operator programmes complete mission before missile launch including waypoints, target coordinates, and flight profile parameters. All mission data uploaded into missile guidance computer before firing enabling autonomous execution after launch. Pre-programmed route provides missile with complete navigation instructions from launch to target requiring no external inputs during flight. Fire-and-forget operation becomes possible because missile carries all necessary information for autonomous mission execution eliminating need for post-launch guidance.
After launch, BrahMos automatically manages flight path following pre-programmed waypoints and altitude profile maintaining autonomous navigation. Onboard flight control systems continuously adjust missile trajectory compensating for wind and other environmental factors without operator intervention. Guidance computer monitors INS data, GPS updates, and sensor inputs automatically correcting course maintaining accuracy throughout flight. Complete autonomy enables rapid launch sequences where multiple missiles fire in succession without operator managing individual missile trajectories.
BrahMos incorporates redundant guidance systems ensuring mission success even if primary systems fail during autonomous flight. Dual INS units provide backup inertial navigation if primary system degrades. Integrated GPS/GLONASS provides backup if either satellite system becomes unavailable. Radar seeker provides terminal guidance backup if previous systems encounter limitations. Multiple redundant systems enable reliable fire-and-forget operation maintaining mission success probability despite system failures or jamming.
Fire-and-forget capability enables launch platform immediate manoeuvre away from firing position after missile launch. Platform doesn't require maintaining position for guidance updates or targeting information enabling rapid egress reducing counter-attack vulnerability. Operator immediately after firing manoeuvres platform to new location completing independent missile prosecution to target. This separation enables multi-launch salvos from different platform positions confusing enemy defence systems unable to track which platform fired specific missiles.
Fire-and-forget capability enables rapid sequential missile launches overwhelming enemy air defence systems. Multiple missiles fired in rapid succession each operating autonomously reaching targets simultaneously. Enemy defence systems cannot counter individual missiles during autonomous flight phase as no external commands can be intercepted. Fire-and-forget saturation attack overwhelms enemy defence capacity ensuring percentage of missiles reach targets despite active countermeasures. This tactical advantage makes BrahMos particularly effective in multi-missile engagement scenarios.