T20 World Cup 2026 | All squads out - except Sri Lanka

The T20 World Cup 2026 is set to begin on Feb 7 with the final scheduled to be played on Mar 8. The event will see participation from 20 teams, divided into 4 groups of five each - A, B, C and D. The tournament will be played in group stage, Super 8, semis and then final format.
Each team will play the other teams once - four match eseach team - in the group stage. The top teams from each group will then advance to Super 8. The 8 teams will further be divided into two groups of 4 each and will play each other once - 3 matches each team - in the Super Eight.
Top 2 teasm from each group of Super 8 will advance to semi-final before the winners of respective semis face off each other in the final.
Below are the squads for each team of Group A:
India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh
USA: Monank Patel (c), Jessy Singh, Andries Gous, Shehan Jayasuriya, Milind Kumar, Shayan Jahangir, Saiteja Mukkamala, Sanjay Krishnamurthi, Harmeet Singh, Nosthush Kenjige, Shadley Van Schalkwyk, Saurabh Netravalkar, Ali Khan, Mohammad Mohsin, Shubham Ranjane
Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo. Reserve: Alexander Volschenk
Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar
Pakistan: Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Khawaja Mohammad Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, Usman Tariq
Australia: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Ben Dwarshuis, Cameron Green, Nathan Ellis, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Renshaw, Marcus Stoinis, Adam Zampa
Sri Lanka: Final squad not out yet
Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava, Brendan Taylor
Ireland: Paul Stirling (c), Mark Adair, Ross Adair, Ben Calitz, Curtis Campher, Gareth Delany, George Dockrell, Matthew Humphreys, Josh Little, Barry McCarthy, Harry Tector, Tim Tector, Lorcan Tucker, Ben White, Craig Young
Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Aamir Kaleem
England: Harry Brook (c), Rehan Ahmed, Jofra Archer, Tom Banton, Jacob Bethell, Jos Buttler, Sam Curran, Liam Dawson, Ben Duckett, Will Jacks, Jamie Overton, Adil Rashid, Phil Salt, Josh Tongue, Luke Wood
West Indies: Shai Hope (c), Shimron Hetmyer, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Joseph, Brandon King, Gudakesh Motie, Rovman Powell, Sherfane Rutherford, Quentin Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd
Italy: Wayne Madsen (c), Marcus Campopiano, Gian Piero Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Kalugamage, Harry Manenti, Anthony Mosca, Justin Mosca, Syed Naqvi, Benjamin Manenti, Jaspreet Singh, JJ Smuts, Grant Stewart, Thomas Draca
Nepal: Rohit Paudel (c), Dipendra Singh Airee, Sandeep Lamichhane, Kushal Bhurtel, Aasif Sheikh, Sundeep Jora, Aarif Sheikh, Basir Ahamad, Sompal Kami, Karan KC, Nandan Yadav, Gulshan Jha, Lalit Rajbanshi, Sher Malla, Lokesh Bam
Scotland: Richie Berrington (c), Tom Bruce, Matthew Cross, Bradley Currie, Oliver Davidson, Chris Greaves, Zainullah Ihsan, Michael Jones, Michael Leask, Finlay McCreath, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Mark Watt, Bradley Wheal. Travelling reserves: Jasper Davidson, Jack Jarvis. Non-travelling reserves: Mackenzie Jones, Chris McBride, Charlie Tear
South Africa: Aiden Markram (c), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith, Tristan Stubbs
New Zealand: Mitchell Santner (c), Finn Allen, Michael Bracewell, Mark Chapman, Devon Conway, Jacob Duffy, Lockie Ferguson, Matt Henry, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, James Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Tim Seifert, Ish Sodhi
Afghanistan: Rashid Khan (c), Noor Ahmad, Abdullah Ahmadzai, Sediqullah Atal, Fazal Haq Farooqi, Rahmanullah Gurbaz, Naveen Ul Haq, Mohammad Ishaq Rahimi, Shahidullah Kamal, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Azmatullah Omarzai, Mujeeb Ur Rahman, Darwish Rasooli, Ibrahim Zadran. Reserves: AM Ghazanfar, Ijaz Ahmad Ahmadzai, Zia Ur Rahman Sharifi
Canada: Dilpreet Bajwa (c), Ajayveer Hundal, Ansh Patel, Dilon Heyliger, Harsh Thaker, Jaskarandeep Buttar, Kaleem Sana, Kanwarpal Tathgur, Navneet Dhaliwal, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Shivam Sharma, Shreyas Movva, Yuvraj Samra
UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rohid Khan, Sohaib Khan, Simranjeet Singh