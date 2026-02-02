T20 World Cup 2026 | All squads out - except Sri Lanka

The T20 World Cup 2026 is set to begin on Feb 7 with the final scheduled to be played on Mar 8. The event will see participation from 20 teams, divided into 4 groups of five each - A, B, C and D. The tournament will be played in group stage, Super 8, semis and then final format.

Each team will play the other teams once - four match eseach team - in the group stage. The top teams from each group will then advance to Super 8. The 8 teams will further be divided into two groups of 4 each and will play each other once - 3 matches each team - in the Super Eight.

Top 2 teasm from each group of Super 8 will advance to semi-final before the winners of respective semis face off each other in the final.