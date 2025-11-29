BrahMos achieves 70 per cent indigenisation with Rs 300 crore Lucknow facility producing 80-100 missiles yearly. PTC Rs 100 crore titanium order, L&T launchers, indigenous booster success. Targets 85 per cent local content by 2026 supporting defence exports.
BrahMos reached 70 per cent domestic components in 2024 compared to 15 per cent Indian manufacturing in 2015. Nine years of development localises airframes, electronics, and structural parts. Each missile contains Rs 24 crore Indian components out of Rs 34 crore total cost. Systematic indigenisation reduces import dependence significantly.
Lucknow BrahMos facility spans 200 acres with Rs 300 crore investment inaugurated May 10, 2025 by Defence Minister Rajnath Singh. State-of-the-art integration and testing centre produces complete missiles. First consignment dispatched October 18, 2025 confirming operational status. Uttar Pradesh Defence Corridor flagship project.
Current production 80-100 BrahMos missiles annually with expansion plans reaching 150 units by 2027. Facility supports domestic armed forces plus Rs 3,000 crore Philippines export order. Increased output creates economies of scale reducing unit costs. Meets Operation Sindoor combat consumption requirements.
PTC Industries won Rs 100 crore contract August 2025 for BrahMos titanium castings essential for Mach 2.8 airframe. Lucknow-based manufacturer supplies engine mounts and structural parts since 2019 partnership. Domestic titanium eliminates single-source import risks. Validates private sector defence manufacturing capability.
L&T Defence manufactures Quad launchers for INS Visakhapatnam destroyers and fire control systems at Talegaon facility. Coimbatore plant produces composite components for missile airframes. 25-year partnership ensures consistent quality standards. Exports launchers supporting international BrahMos sales.
L&T, PTC Industries, Godrej, HAL, and 4 MSMEs manufacture 70 per cent BrahMos components including seekers, avionics, and structures. Private sector supplies 60 per cent critical parts by value. MSME contribution creates distributed manufacturing reducing risks. Quality certification ensures defence standards compliance.
November 28, 2025 flight test proved indigenous booster performance matching Russian original. DRDO developed solid rocket motor replaces imported component completely. Booster Building at Lucknow enables full missile assembly locally. Critical milestone towards 85 per cent indigenisation target.
May 2025 Operation Sindoor destroyed Pakistani targets at 314 km range using BrahMos with 70 per cent Indian components. Combat validation proved local manufacturing reliability under war conditions. Success triggered Philippines Rs 3,000 crore order and Vietnam interest. Export credibility established through performance.
BrahMos localisation reduces India's defence imports supporting self-reliance goals. Local production creates 5,000 direct jobs in Uttar Pradesh manufacturing corridor. Supply chain resilience proven during global disruptions. Positions India as missile export hub serving Indo-Pacific allies.
Remaining 30 per cent localisation targets advanced seekers and ramjet engines by 2026. Godrej developing indigenous seeker technology replacing Russian imports. Complete avionics suite localisation planned for 2027. Establishes India as standalone BrahMos producer globally.