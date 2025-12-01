/How far India and Russia have reached in building BrahMos II

India and Russia have made significant progress in developing BrahMos-II, a hypersonic missile expected to reach speeds of Mach 7-8 with a range of around 1,500 km. Ground tests of scramjet engines have been successful, and flight tests are planned for 2027-28.
BrahMos-II development represents India-Russia strategic collaboration between DRDO and NPO Mashinostroyeniya combining expertise in hypersonic propulsion and advanced materials. Partnership builds on successful operational BrahMos programme establishing proven collaboration framework for next-generation development. DRDO leads Indian development efforts while NPO Mashinostroyeniya provides Russian propulsion technology expertise advancing scramjet engine design. Combined India-Russia resources accelerate BrahMos-II development addressing technological challenges in hypersonic flight and sustained Mach 8 cruise capability.
BrahMos-II targets Mach 8 hypersonic speed approximately 2.86 times faster than current operational BrahMos Mach 2.8 capability. Hypersonic speed approximately 10,000 kilometres per hour compared to current 3,900 kilometres per hour represents significant technological advancement. Mach 8 capability enables penetration through advanced air defence systems defeating next-generation radar and missile defence networks. Speed advantage provides strategic superiority maintaining India-Russia technological edge over potential adversaries in Indo-Pacific region.
BrahMos-II employs scramjet engine technology enabling sustained Mach 8 hypersonic cruise compared to ramjet propulsion in operational BrahMos. Scramjet operates at hypersonic speeds burning fuel in supersonic airflow without traditional compressor enabling efficient propulsion. Engine development represents critical technical challenge requiring coordination between DRDO and NPO Mashinostroyeniya expertise. Scramjet validation through ground testing preceding planned first flight test validating propulsion performance at extreme velocities.
BrahMos-II development requires advanced materials withstanding extreme temperatures exceeding 1,000 degrees Celsius during Mach 8 hypersonic flight. India-Russia collaboration incorporates titanium alloys, ceramic matrix composites, and advanced thermal protection systems enabling sustained hypersonic cruise. Material science advancement represents critical enabling technology ensuring structural integrity during sustained Mach 8 operations throughout extended flight duration. Collaborative research between Indian and Russian institutes advancing material testing and validation procedures.
BrahMos-II guidance system advancement addresses navigation accuracy challenges at hypersonic speeds requiring refined inertial navigation and advanced sensor integration. Hypersonic flight introduces unique aerodynamic and control challenges requiring autonomous guidance system capable of rapid trajectory corrections. Collaborative development incorporating Russian guidance expertise with Indian autonomous flight control advancement. Guidance system validation through simulation and testing preceding planned first flight test confirming accuracy performance.
BrahMos-II first flight test scheduled for 2027 or 2028 representing critical programme milestone validating hypersonic propulsion and flight control systems. Test flight will verify sustained Mach 8 cruise performance, scramjet engine functionality, and guidance accuracy during hypersonic operations. Successful test validation required before operational deployment enabling integration with Indian military platforms. Test schedule reflects ambitious development timeline balancing technology readiness with programme objectives for operational capability.
BrahMos-II operational deployment planned for post-2028 period enabling integration with Indian military platforms including Navy destroyers, Air Force fighters, and Army mobile launchers. Hypersonic capability will provide strategic strike advantage maintaining technological superiority against evolving air defence threats. India-Russia collaboration establishes both nations as advanced hypersonic missile developers alongside limited international group possessing such capability. BrahMos-II deployment represents significant advancement in Indian defence modernisation maintaining regional security leadership.