/Anduril Fury drone aerodynamics: How its design boosts range and stability

Anduril’s Fury drone uses advanced aerodynamics, a fuel-efficient turbofan engine, and AI-driven stability systems to fly up to 50,000 feet, reach Mach 0.95, and stay airborne for 15 hours, giving it long range, high stability, and powerful combat performance.
Anduril Fury achieves high-altitude performance operating at up to 50,000 feet (15,240 metres) altitude, enabling operations above most air defence systems and weather interference. The airframe design prioritises thin, streamlined fuselage configuration reducing parasitic drag at transonic speeds. Optimised wing planform geometry maximises lift-to-drag ratio enabling sustained high-altitude flight consuming minimal fuel per hour of operation.
Fury operates at maximum transonic speeds reaching Mach 0.95 approximately 625 miles per hour at cruise altitude enabling rapid deployment across vast operational areas. Transonic flight presents aerodynamic challenges where shock waves form across wing surfaces, creating drag penalties. Fury's design mitigates shock-induced separation through laminar flow control achieving smooth air passage across wings maintaining stable flight characteristics.
Fury utilises a single Williams FJ44-4M turbofan engine producing 4,000 pounds-force thrust 17.8 kilonewtons enabling efficient sustained flight operations. The FJ44 series represents proven commercial turbofan technology deployed across Cessna Citation business jets worldwide establishing mature supply chains. Fuel-efficient turbofan design achieves superior specific fuel consumption compared to military turbojets enabling extended endurance operations.
Fury achieves flight endurance exceeding 15 hours, enabling deep strike missions, reconnaissance operations, and extended patrol missions without requiring mid-flight refuelling or forward operating bases. This endurance rivals or exceeds traditional manned fighters requiring multiple pilots for crew rest during extended missions.
Fury maintains maximum gross takeoff weight of only 5,000 pounds 2,270 kilograms enabling operations from unprepared surfaces and small tactical airfields eliminating dependence on major military air bases. Lightweight construction utilising composite materials and advanced alloys distributes structural loads efficiently minimising overall vehicle mass. This weight discipline enables rapid acceleration and agile manoeuvring characteristics.
Fury performs maximum 9 g manoeuvres enabling evasion of air-to-air threats and execution of complex three-dimensional combat tactics. Sustained 4.5 g performance at 20,000-foot altitude enables prolonged dogfighting engagements against manned fighters. This manoeuvrability derives from light wing loading and responsive control surfaces enabling rapid attitude changes.
Advanced computational fluid dynamics simulations optimise wing profiles achieving lift-to-drag ratios exceeding 24.8 at cruise conditions enabling economical long-range flight. Morphing wing concepts demonstrate 12 per cent efficiency improvement during cruise optimising wing geometry for instantaneous flight conditions. Laminar flow control techniques reduce parasitic drag by up to 15 per cent compared to conventional wing designs.
Fury's open architecture supports rapid sensor and weapons payload integration maintaining aerodynamic efficiency through streamlined external mountings. Weapons carriage positions minimise aerodynamic interference maintaining flight performance across diverse loadout configurations. Modular Open Systems Approach compliance ensures payload compatibility across multiple manufacturers, enabling rapid tactical reconfiguration.
Williams turbofan engines enable potential cost-per-hour fixed-price contracts, establishing predictable operating budgets compared to high-maintenance military jet engines. Fuel efficiency combined with light weight produces superior loitering capability consuming minimal gallons per hour enabling extended on-station operations. Economic advantages enable high deployment frequency and multiple simultaneous missions.
Fury integrates advanced flight control systems maintaining stability across the entire flight envelope without pilot compensation enabling autonomous sustained flight in turbulent conditions. Stability derivatives optimised through aerodynamic analysis ensure inherently stable configurations minimising control inputs during autonomous flight. Sensor fusion algorithms continuously adjust control surfaces maintaining desired flight attitudes.