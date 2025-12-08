/7 Russian tank guns and their real penetration characteristics

Russian tank guns range from Cold War 100mm systems penetrating 200mm armour to modern 125mm cannons exceeding 700mm penetration.
The D-10 100-millimetre gun equipped Soviet T-54 and T-55 tanks throughout the Cold War, penetrating approximately 200 millimetres of steel-equivalent armour at 1,000 metres. Conventional kinetic rounds provided moderate penetration against contemporary tanks. Limited elevation and traverse restricted tactical flexibility. Rifled design provided accuracy for its era. Millions of D-10 equipped tanks remain in global service demonstrating longevity and reliability despite age.
Soviet T-54/55 100-millimetre rifled guns achieved 1,500 metres effective engagement range with 400mm steel-equivalent penetration using early armour-piercing rounds. Two-piece ammunition separation delayed firing rate to approximately four rounds per minute. Rifled design improved accuracy over smoothbores but reduced muzzle velocity. Anti-tank performance remained adequate against 1950s armour standards. Millions deployed globally establishing this gun as history's most produced tank weapon.
The T-62 introduced 115-millimetre smoothbore technology achieving approximately 450 millimetres steel-equivalent penetration against 1960s armour standards. Smoothbore design increased muzzle velocity enabling superior velocity-based penetration. Saboted rounds further enhanced penetration exceeding rifled gun capabilities. Magazine-fed ammunition increased firing rate to six rounds per minute. This gun established smoothbore design as Russian tank standard thereafter.
The T-72's 2A46 125-millimetre smoothbore cannon penetrates approximately 550 millimetres of composite armour at combat ranges using tungsten kinetic rounds. Tube length of 4,800 millimetres optimises muzzle velocity and accuracy. Autoloader mechanism enables six rounds-per-minute sustained fire rate. Advanced fire control enables engagement at 3,000 metres accuracy. This gun became Russian standard across multiple tank generations.
The T-80's improved 2A46M 125-millimetre gun achieves approximately 600 millimetres penetration against composite armour using latest kinetic rounds. Extended barrel length increases muzzle velocity compared to earlier 2A46. Stabilised breech and advanced fire control improve accuracy significantly. Thermal imaging integration enables target acquisition in darkness and poor visibility. Equipped T-80 tanks remain effective against modern armour despite age.
The T-90 tank's 2A46M cannon fires APFSDS (Armour-Piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot) rounds penetrating approximately 650 millimetres of modern composite armour at 2,000 metres. Upgraded fire control system with thermal imaging enables accuracy exceeding older variants. Autoloader provides consistent six rounds-per-minute fire rate. Dual-axis stabilisation maintains accuracy during cross-country movement. T-90 remains in production reflecting system effectiveness.
The advanced 2A82 125-millimetre gun mounted on latest Russian tanks achieves approximately 700 millimetres-plus penetration against modern composite armour using state-of-the-art kinetic rounds. Longer tube enhances projectile velocity. Advanced ammunition design maximises penetration efficiency. Next-generation fire control enables engagement at 4,000 metres maintaining accuracy. This gun represents current Russian tank gun technology pinnacle.