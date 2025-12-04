/7 Russian air-defence systems compared

S-500 reaches 600km range for hypersonic threats. S-400 covers 400km deployed in 100+ countries. S-300VM provides 200km reserve defence. Pantsir handles 40km point protection. Tor offers 30km tactical coverage. Buk reaches 45km altitude. Strela covers 15km portable defence.
S-500 Prometheus latest generation air-defence system 600 km detection range. Hypersonic missile interception confirmed capability against advanced threats. 200 km altitude coverage engages high-altitude aircraft. Limited deployment reflects strategic air-space protection priority.
S-400 Triumf intermediate range 400 km maximum engagement distance. 35 km minimum range point-defence missiles available. Multiple radars provide 360-degree coverage simultaneous target tracking. Widely exported 100+ countries operational deployment confirmed.
S-300VM Antey-4000 extended range 200 km maximum engagement. 10-25 km minimum engagement altitude coverage. Truck-mounted mobile deployment rapid repositioning. Strategic air-defence reserve force role maintained.
Pantsir-S1 short-range air-defence 40 km maximum engagement distance. Integrated 30mm guns 12 missiles rapid-fire protection. 15 km minimum range close-in weapon system capability. Vehicle-mounted mobile deployment rapid reaction force.
Tor-M2 medium-range tactical system 30 km engagement range. Eight missiles ready-to-fire rapid engagement capability. 10 km minimum altitude coverage low-level threats. Mobile deployment autonomous operation confirmed.
Buk-M3 medium-range system 45 km altitude maximum 35 km horizontal engagement. Six ready-to-fire missiles rapid fire sequence. Truck-mounted modular deployment self-contained systems. Operational variants provide divisional air-defence.
Strela-10M short-range 15 km maximum engagement distance. Four ready-to-fire missiles rapid-fire capability. Vehicle-mounted compact mobile platform deployment. Low-altitude low-speed target specialisation confirmed.