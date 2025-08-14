LOGIN
From Matthew Hayden to Shaun Marsh, 5 batters fastest to 1000 T20 runs, one Indian youngster on list

Brad Hodge - 23 innings
Brad Hodge - 23 innings

The former Australian batter, Brad Hodge, tops the list of batters fastest to 1000 runs in T20s. He took 23 innings to complete his 1000-run mark in T20s. Hodge achieved this milestone during a match between Australia A and New Zealand A at Darwin in 2006.

Shaun Marsh - 23 innings
Shaun Marsh - 23 innings

Hodge's ex-Australia teammate Shaun Marsh, known for his attacking batting, features next on this list, having completed his 1000 runs in T20s in just 23 matches.

Matthew Hayden - 24 innings
Matthew Hayden - 24 innings

The former Australian opener, Matthew Hayden, reached his 1000 runs in T20s in 24 innings. He achieved this milestone during an IPL match between Chennai Super Kings and Mumbai Indians in 2009.

Sabawoon Davizi - 24 innings
Sabawoon Davizi - 24 innings

Rising star batter from the Czech Republic, Sabawoon Davizi, is next on this list. He also took 24 innings to complete his 1000 runs in T20 cricket.

Devdutt Padikkal - 25 innings
Devdutt Padikkal - 25 innings

India's young gun Devdutt Padikkal took just 25 innings to reach his 1000-run mark in T20 cricket. He achieved this milestone during an IPL match between Royal Challengers Bangalore and SunRisers Hyderabad at Sharjah in 2019.

