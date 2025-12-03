LOGIN
  • Wion
  • /Photos
  • /11 major differences between the Su-57 and 4th-gen fighter jets

11 major differences between the Su-57 and 4th-gen fighter jets

Ilma Athar Ali
Edited By Ilma Athar Ali
Published: Dec 03, 2025, 02:25 IST | Updated: Dec 03, 2025, 02:25 IST

Su-57 fifth-generation stealth fighter differs from Su-35S: Mach 2.0 speed, AESA radar, low-observable design, 3,500km radius, sensor fusion, internal weapons bays, composite structure, network-centric integration. Fourth-gen emphasises supermanoeuvre, conventional design, phased-array radar.

Stealth Design - Su-57 Low-Observable Architecture vs Conventional Shapes
1 / 11
(Photograph: X)

Stealth Design - Su-57 Low-Observable Architecture vs Conventional Shapes

Su-57 incorporates curved fuselage geometry and radar-absorbing coatings reducing electromagnetic signature significantly. Fourth-generation fighters including Su-35S feature conventional angular design prioritising manoeuvrability. Su-57 internal weapons carriage reduces radar cross-section compared to external pylons on fourth-gen aircraft. Low-observable design enables air defence penetration fourth-generation platforms cannot achieve.

Maximum Speed Capability - Mach 2.0 Su-57 versus Mach 2.25 Su-35S
2 / 11
(Photograph: Wikimedia commons)

Maximum Speed Capability - Mach 2.0 Su-57 versus Mach 2.25 Su-35S

Su-57 achieves Mach 2.0 maximum speed (2,400 km/h) with fifth-generation design optimisation. Su-35S reaches Mach 2.25 (2,700 km/h) through advanced fourth-generation propulsion. Speed difference reflects design philosophy emphasising stealth over raw velocity. Su-57 sustained cruise speed exceeds fourth-generation sprint capability.

Radar Technology - AESA Advanced Array versus Phased-Array Systems
3 / 11
(Photograph: Wikimedia commons)

Radar Technology - AESA Advanced Array versus Phased-Array Systems

Su-57 features advanced AESA radar with electronic beam steering enabling simultaneous multi-target engagement. Su-35S equipped with IRBIS-E phased-array radar detecting targets at 400 kilometre range. AESA technology provides superior target processing compared to conventional phased-array systems. Su-57 radar detects stealth targets at extended ranges fourth-generation aircraft cannot.

Sensor Fusion Integration - Su-57 Networked Systems vs Independent Platforms
4 / 11
(Photograph: Wikimedia commons)

Sensor Fusion Integration - Su-57 Networked Systems vs Independent Platforms

Su-57 integrates multiple sensors through advanced fusion systems processing data simultaneously. Fourth-generation fighters rely on individual sensor streams requiring manual integration. Sensor fusion enables rapid threat assessment and engagement decision-making. Su-57 networked architecture provides tactical advantage over conventional fourth-gen integration.

Avionics Architecture - Fifth-Gen Integrated Systems vs Modular Fourth-Gen Design
5 / 11
(Photograph: Wikimedia commons)

Avionics Architecture - Fifth-Gen Integrated Systems vs Modular Fourth-Gen Design

Su-57 avionics fully integrated enabling information sharing across all systems simultaneously. Su-35S features modular avionics requiring manual data correlation between systems. Integrated architecture reduces pilot workload enabling faster engagement cycles. Fifth-generation design addresses modern threat environment complexity.

Combat Radius - 3,500 km Su-57 Extended Range vs 1,500 km Fourth-Gen Fighter
6 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Combat Radius - 3,500 km Su-57 Extended Range vs 1,500 km Fourth-Gen Fighter

Su-57 combat radius reaches 3,500 kilometres enabling strategic strike across extended geographical areas. Su-35S provides 3,400 kilometre combat radius with comparable fuel capacity. Fourth-generation conventional fighters typically achieve 1,500 kilometre combat radius. Extended range enables Su-57 reaching distant targets fourth-generation platforms cannot sustain.

Supermanoeuvre Capability - Su-57 Controlled Agility vs Su-35S Extreme Vectoring Su-57 incorporates controlled supermano
7 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Supermanoeuvre Capability - Su-57 Controlled Agility vs Su-35S Extreme Vectoring Su-57 incorporates controlled supermano

Su-57 incorporates controlled supermanoeuvre capability within stealth envelope avoiding excessive radar signature increase. Su-35S features thrust-vectoring enabling 120-degree extreme angle-of-attack manoeuvres. Su-57 design balances manoeuvrability with stealth whereas fourth-gen prioritises turning capability. Operational doctrine reflects different combat philosophy approaches.

Stealth Maintenance - Su-57 Composite Structure vs Metal Fourth-Generation Airframes
8 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Stealth Maintenance - Su-57 Composite Structure vs Metal Fourth-Generation Airframes

Su-57 airframe constructed from advanced composites requiring specialised maintenance procedures. Fourth-generation fighters use conventional aluminium alloy construction enabling standard maintenance. Composite materials reduce weight and radar signature compared to traditional metal structures. Su-57 maintenance complexity reflects advanced technology integration requirements.

Internal Weapons Carriage - Su-57 Enclosed Bays vs External Pylons
9 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Internal Weapons Carriage - Su-57 Enclosed Bays vs External Pylons

Su-57 carries weapons internally reducing radar cross-section during flight. Fourth-generation fighters mount weapons externally on pylons increasing electromagnetic signature significantly. Internal carriage enables sustained stealth operations fourth-generation aircraft cannot maintain. Weapons bay design compromises internal space compared to conventional mounting.

Operational Deployment - Su-57 Air Defence Penetration vs Fourth-Gen Air Superiority
10 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Operational Deployment - Su-57 Air Defence Penetration vs Fourth-Gen Air Superiority

Su-57 designed for penetrating defended airspace reaching targets conventional fighters cannot engage. Fourth-generation platforms excel in air superiority combat over friendly territory. Su-57 emphasis on survivability addresses hostile air defence environment. Fourth-gen design reflects air-to-air combat priorities in contested airspace.

Network-Centric Warfare Integration - Data Sharing vs Standalone Operations
11 / 11
(Photograph: Wikimedia Commons)

Network-Centric Warfare Integration - Data Sharing vs Standalone Operations

Su-57 integrates seamlessly into network-centric warfare systems sharing real-time targeting data. Fourth-generation fighters operate semi-independently with limited data-sharing capability. Network integration enables coordinated multi-platform operations Su-57 supports natively. Fifth-generation architecture designed for collaborative combat operations.

Trending Photo

10 countries using the most single-use plastics
10

10 countries using the most single-use plastics

Which was the first submarine in the world, and when did it enter service?
7

Which was the first submarine in the world, and when did it enter service?

'Russia-India': 5 deadly weapons co-developed
5

'Russia-India': 5 deadly weapons co-developed

10 ways pollution is secretly shortening human lifespans
10

10 ways pollution is secretly shortening human lifespans

11 major differences between the Su-57 and 4th-gen fighter jets
11

11 major differences between the Su-57 and 4th-gen fighter jets