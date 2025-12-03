/11 major differences between the Su-57 and 4th-gen fighter jets

Su-57 fifth-generation stealth fighter differs from Su-35S: Mach 2.0 speed, AESA radar, low-observable design, 3,500km radius, sensor fusion, internal weapons bays, composite structure, network-centric integration. Fourth-gen emphasises supermanoeuvre, conventional design, phased-array radar.
Su-57 incorporates curved fuselage geometry and radar-absorbing coatings reducing electromagnetic signature significantly. Fourth-generation fighters including Su-35S feature conventional angular design prioritising manoeuvrability. Su-57 internal weapons carriage reduces radar cross-section compared to external pylons on fourth-gen aircraft. Low-observable design enables air defence penetration fourth-generation platforms cannot achieve.
Su-57 achieves Mach 2.0 maximum speed (2,400 km/h) with fifth-generation design optimisation. Su-35S reaches Mach 2.25 (2,700 km/h) through advanced fourth-generation propulsion. Speed difference reflects design philosophy emphasising stealth over raw velocity. Su-57 sustained cruise speed exceeds fourth-generation sprint capability.
Su-57 features advanced AESA radar with electronic beam steering enabling simultaneous multi-target engagement. Su-35S equipped with IRBIS-E phased-array radar detecting targets at 400 kilometre range. AESA technology provides superior target processing compared to conventional phased-array systems. Su-57 radar detects stealth targets at extended ranges fourth-generation aircraft cannot.
Su-57 integrates multiple sensors through advanced fusion systems processing data simultaneously. Fourth-generation fighters rely on individual sensor streams requiring manual integration. Sensor fusion enables rapid threat assessment and engagement decision-making. Su-57 networked architecture provides tactical advantage over conventional fourth-gen integration.
Su-57 avionics fully integrated enabling information sharing across all systems simultaneously. Su-35S features modular avionics requiring manual data correlation between systems. Integrated architecture reduces pilot workload enabling faster engagement cycles. Fifth-generation design addresses modern threat environment complexity.
Su-57 combat radius reaches 3,500 kilometres enabling strategic strike across extended geographical areas. Su-35S provides 3,400 kilometre combat radius with comparable fuel capacity. Fourth-generation conventional fighters typically achieve 1,500 kilometre combat radius. Extended range enables Su-57 reaching distant targets fourth-generation platforms cannot sustain.
Su-57 incorporates controlled supermanoeuvre capability within stealth envelope avoiding excessive radar signature increase. Su-35S features thrust-vectoring enabling 120-degree extreme angle-of-attack manoeuvres. Su-57 design balances manoeuvrability with stealth whereas fourth-gen prioritises turning capability. Operational doctrine reflects different combat philosophy approaches.
Su-57 airframe constructed from advanced composites requiring specialised maintenance procedures. Fourth-generation fighters use conventional aluminium alloy construction enabling standard maintenance. Composite materials reduce weight and radar signature compared to traditional metal structures. Su-57 maintenance complexity reflects advanced technology integration requirements.
Su-57 carries weapons internally reducing radar cross-section during flight. Fourth-generation fighters mount weapons externally on pylons increasing electromagnetic signature significantly. Internal carriage enables sustained stealth operations fourth-generation aircraft cannot maintain. Weapons bay design compromises internal space compared to conventional mounting.
Su-57 designed for penetrating defended airspace reaching targets conventional fighters cannot engage. Fourth-generation platforms excel in air superiority combat over friendly territory. Su-57 emphasis on survivability addresses hostile air defence environment. Fourth-gen design reflects air-to-air combat priorities in contested airspace.
Su-57 integrates seamlessly into network-centric warfare systems sharing real-time targeting data. Fourth-generation fighters operate semi-independently with limited data-sharing capability. Network integration enables coordinated multi-platform operations Su-57 supports natively. Fifth-generation architecture designed for collaborative combat operations.