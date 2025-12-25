/‘Submarine-launched missiles’: Why they are considered among the deadliest weapons

Submarine-launched ballistic missiles are among the deadliest weapons because they guarantee a hidden second-strike capability. Stealthy submarines carrying MIRV missiles can strike with little warning, making first strikes futile and ensuring nuclear deterrence and strategic stability.
SLBMs provide guaranteed retaliation capability ensuring mutual assured destruction preventing adversaries attempting first strikes knowing devastating counterattack remains inevitable. No nation survives nuclear exchange intact when submarines patrol undetected maintaining retaliatory arsenal. Strategic stability achieved through proven second-strike credibility making nuclear war rationally impossible.
Modern submarines employ anechoic tiles active stealth coating and ultra-quiet engines reducing acoustic signature below detection threshold making discovery virtually impossible. Diesel-electric and nuclear-powered submarines achieve stealth through low-frequency transmission avoidance and sound-dampening hull materials. Detection difficulty increases submarine deterrent credibility preventing adversary eliminating second-strike force.
Single SLBM carries multiple independently targetable warheads striking separate targets simultaneously with one submarine potentially striking hundreds of targets across broad geographic area. Trident missiles carry 14 independent warheads each striking targets 1,500 kilometres apart increasing damage coverage whilst complicating anti-ballistic missile interception. MIRV technology enhances first-strike proficiency and second-strike penetration probability.
Submarines patrol close enemy coastlines reducing missile flight time from 30 minutes land-based ICBMs to mere 10 to 14 minutes requiring target nation responding within extremely short detection-to-engagement window. Proximate deployment compresses reaction time making defensive measures implementation nearly impossible. Coastal positioning increases strike surprise capability whilst maintaining stealth advantage.
Because submarines remain undetectable underwater adversaries cannot preemptively destroy retaliatory forces removing incentive for first-strike initiation maintaining mutual deterrence stability. Ballistic missile submarines operating undetected ensure surviving retaliation regardless first-strike severity. This invulnerability creates strategic stability preventing nuclear war escalation through credible deterrence.
India successfully tested K-4 submarine-launched ballistic missile from INS Arighat establishing credible second-strike capability with 3,500 kilometre range threatening entire region. K-4 testing demonstrates India's capability delivering nuclear retaliation from undetected submarines confirming mutual assured destruction posture. India's SSBN fleet expansion adds strategic stability through guaranteed counterattack capacity.
Climate change sensor advancement artificial intelligence and machine learning threaten submarine stealth advantage potentially rendering ballistic missile submarines detectable compromising nuclear deterrence stability. Ocean transparency development could deprive submarines of concealment advantage making second-strike force vulnerable to first-strike elimination. Future submarine design must address emerging detection technologies maintaining strategic survivability.