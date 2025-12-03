/'Russia-India': 5 deadly weapons co-developed

Russia-India developed BrahMos Mach 2.8 missile, BrahMos-NG 350km range, Akash air defence, Nirbhay 1,000km cruise missile, Vikrant carrier. Joint partnerships combine Russian technology with Indian manufacturing. Export sales to Philippines, Vietnam demonstrate partnership success.
BrahMos jointly developed by Russia and India achieving Mach 2.8 speed carrying 3,000 kg total weight. Russian ramjet propulsion technology combined with Indian guidance and structural design. BrahMos Aerospace manufactures missiles at Lucknow facility for Indian armed forces and allied nations. Export sales to Philippines, Vietnam demonstrate commercial viability of partnership.
BrahMos-NG next-generation variant extends range to 350 kilometres through advanced fuel efficiency. Compact design enables integration with multiple Indian platforms including fighter aircraft. Joint development addresses emerging threat environment requiring extended strike capability. Enhanced propulsion enables rapid engagement across expanded operational area.
Akash air defence system developed by India incorporating Russian technology components. Surface-to-air missile system defends against aircraft and cruise missile threats. Phased-array radar provides 60 kilometre detection range tracking multiple targets simultaneously. Russian collaboration enhanced system reliability and operational effectiveness.
Nirbhay cruise missile developed by India with Russian technology assistance achieving 1,000 kilometre range. Terrain-following radar enables low-level flight evading air defences. Joint development programme included ramjet engine technology transfer from Russia. Operational capability provides India strategic strike option against distant targets.
BrahMos naval deadly variant optimised for anti-ship strike role engaging maritime targets. Supersonic speed provides deadly advantage against naval air defence systems. Deadly strike capability ranges from 290 kilometre naval variant deployed on Indian frigates. Russian propulsion combined with Indian seeker technology creates deadly maritime weapon.