/‘Joint operation’: British and French fighter jets strike an ISIS underground facility in Syria

British RAF Typhoon jets and French fighter aircraft carried out a joint strike on January 3, 2026, destroying an ISIS underground weapons facility near Palmyra, Syria, using precision-guided Paveway IV bombs with no civilian casualties reported.
Britain and France conducted joint military operation January 3 2026 striking underground ISIS facility north Palmyra Syria according UK Ministry of Defence. Royal Air Force Typhoon FGR4 fighter jets coordinated with French aircraft in combat operation targeting weapons storage facility believed containing explosives and equipment.
Underground facility located remote mountainous area north ancient city Palmyra Syria containing weapons explosives storage according defence intelligence assessment. Area assessed devoid civilian habitation ensuring minimal collateral damage risk during precision strike operation.
RAF aircraft deployed Paveway IV precision-guided munitions targeting multiple access tunnel entrances destroying underground complex entry points. Precision guided technology allowed accurate targeting tunnel openings preventing facility further weapons storage use.
Royal Air Force Typhoon FGR4 fighter jets served primary British combat platform carrying munitions striking facility coordinates. Advanced fire-control systems enabled precision employment guided munitions with all aircraft returning safely following operation.
French Air Force deployed Rafale and Mirage 2000 fighter jets participating joint strike operation coordinating British aircraft against facility. France role Operation Inherent Resolve included counter-terrorism airstrike missions Syria supporting coalition campaign.
Joint operation part ongoing US-led international coalition counter-terrorism campaign defeating ISIS Iraq Syria Libya according official documentation. Coalition multiple nations contributed air operations ground forces intelligence supporting counter-extremism mission regional stability.
Target successfully engaged destroyed according UK Ministry Defence assessment initial indications. Operation posed no risk civilians surrounding area assessed devoid habitation with all coalition aircraft returning safely base.