  'Joint operation': British and French fighter jets strike an ISIS underground facility in Syria

‘Joint operation’: British and French fighter jets strike an ISIS underground facility in Syria

Abhinav Yadav
Edited By Abhinav Yadav
Published: Jan 04, 2026, 19:05 IST | Updated: Jan 04, 2026, 19:05 IST

British RAF Typhoon jets and French fighter aircraft carried out a joint strike on January 3, 2026, destroying an ISIS underground weapons facility near Palmyra, Syria, using precision-guided Paveway IV bombs with no civilian casualties reported.

Coordinated Strike - RAF Typhoon and French Jets
(Photograph: X)

Coordinated Strike - RAF Typhoon and French Jets

Britain and France conducted joint military operation January 3 2026 striking underground ISIS facility north Palmyra Syria according UK Ministry of Defence. Royal Air Force Typhoon FGR4 fighter jets coordinated with French aircraft in combat operation targeting weapons storage facility believed containing explosives and equipment.​

Target Location - Mountainous Terrain North Palmyra Underground Complex
(Photograph: X)

Target Location - Mountainous Terrain North Palmyra Underground Complex

Underground facility located remote mountainous area north ancient city Palmyra Syria containing weapons explosives storage according defence intelligence assessment. Area assessed devoid civilian habitation ensuring minimal collateral damage risk during precision strike operation.​

Paveway IV Precision-Guided Bombs - Tunnel Access Destruction
(Photograph: Lockheed Martin)

Paveway IV Precision-Guided Bombs - Tunnel Access Destruction

RAF aircraft deployed Paveway IV precision-guided munitions targeting multiple access tunnel entrances destroying underground complex entry points. Precision guided technology allowed accurate targeting tunnel openings preventing facility further weapons storage use.​

RAF Typhoon FGR4 - Modern Fighter Aircraft Deployment
(Photograph: Wikimedia commons)

RAF Typhoon FGR4 - Modern Fighter Aircraft Deployment

Royal Air Force Typhoon FGR4 fighter jets served primary British combat platform carrying munitions striking facility coordinates. Advanced fire-control systems enabled precision employment guided munitions with all aircraft returning safely following operation.​

French Military Participation
(Photograph: MBDA)

French Military Participation

French Air Force deployed Rafale and Mirage 2000 fighter jets participating joint strike operation coordinating British aircraft against facility. France role Operation Inherent Resolve included counter-terrorism airstrike missions Syria supporting coalition campaign.​

Operation Inherent Resolve - International Coalition Counter-ISIS Campaign
(Photograph: X)

Operation Inherent Resolve - International Coalition Counter-ISIS Campaign

Joint operation part ongoing US-led international coalition counter-terrorism campaign defeating ISIS Iraq Syria Libya according official documentation. Coalition multiple nations contributed air operations ground forces intelligence supporting counter-extremism mission regional stability.​

Target successfully engaged destroyed according UK Ministry Defence assessment initial indications. Operation posed no r
(Photograph: IAF)

Target successfully engaged destroyed according UK Ministry Defence assessment initial indications. Operation posed no r

Target successfully engaged destroyed according UK Ministry Defence assessment initial indications. Operation posed no risk civilians surrounding area assessed devoid habitation with all coalition aircraft returning safely base.​

