/Why India’s BrahMos cruise missile is also designated as PJ-10

BrahMos officially designated PJ-10 in India's defence nomenclature system, appearing in Defence Ministry documents and international contracts. Single designation covers all platform variants - land, sea, air, submarine-launched.
PJ-10 designation appears in Philippines defence deal worth $375 million signed for BrahMos missile supply. Official contracts reference PJ-10 designation alongside BrahMos name for precise system identification. International partners recognise PJ-10 code identifying specific missile system. Designation ensures clarity in cross-border defence agreements and export documentation.
